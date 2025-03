Lortica.it - Esondazione blocca due famiglie in casa: salvate dai Vigili del Fuoco

Questa mattina 15 marzo, ideldel comando di Arezzo sono intervenuti a Fauglia, in provincia di Pisa, per soccorrere duerimastete nelle proprie abitazioni a causa dell’innalzamento dell’acqua e dell’dei fossati nelle aree verdi circostanti.In totale, sette persone – tra cui un neonato e due anziani – sono state tratte in salvo grazie all’intervento del Modulo di contrasto al rischio acquatico del comando di Arezzo.I soccorritori hanno utilizzato un gommone per trasportare i residenti in una zona sicura, evitando situazioni di pericolo. L’operazione ha dimostrato ancora una volta la tempestività e l’efficacia delle squadre di emergenza.Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, con particolare attenzione alle zone più a rischio di allagamenti e frane.