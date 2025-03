Iltempo.it - ESCLUSIVO - Moro, l'ultima verità. Nei documenti top secret Usa l'ordine di Kissinger all'Italia

«Siamo più preoccupati per un partito comunista responsabile che per uno irresponsabile, perché se sembra responsabile sarà a lungo termine una minaccia più grande perla democrazia». È diretto Henrynell'incontro con Aldoil 25 settembre 1974 alla Casa Bianca. Il Segretario di Stato americano lancia untum chiarissimo al ministro degli Esterino che cerca di smorzare i toni mentre il governo si prepara ad aprire ad un appoggio esterno del Pci. «Trova che i comunisti agiscano in modo più responsabile?», chiede il presidente statunitense Gerald Ford. «Il Partito comunista nel nostro Paese sembra essere più moderato e prende posizioni che apprezziamo», gli risponde il Capo di Statono Giovanni Leone. «Penso che siano un po' più indipendenti», s'inserisce