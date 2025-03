Genovatoday.it - Esce dal carcere per andare al lavoro e ruba una borsa, un altro distrugge la cella

Leggi su Genovatoday.it

Giornata impegnativa per la polizia penitenziaria quella di venerdì 14 marzo 2025 tra Pontedecimo e Chiavari. Nel primo caso un detenuto ha distrutto lae aggredito gli agenti; in riviera invece un 34enne hato unamentre era fuori dal penitenziario per recarsi al. A.