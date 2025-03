Sbircialanotizia.it - Eredità, speciale ‘viva l’amore’ questa sera 15 marzo: le coppie famose in competizione

Leggi su Sbircialanotizia.it

, sabato 15, su Rai 1 andrà in onda una puntatade “L’”, intitolata “Viva l’Amore”. Il popolare game show, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, celebrerà l’amore in tutte le sue sfumature. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30. Sei celebri, unite da legami sentimentali . L'articolo15: leinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.