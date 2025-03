Oasport.it - Equitazione: Pietro Majolino va a podio nel completo di Montelibretti

Leggi su Oasport.it

, dove non si è disputata la prima prova del 2025 della Nations Cup di, si sono conclusi i concorsi individuali fra i binomi presenti sul campo di gara capitolino.CCI4*SClamorosa doppietta – nella gara che ha visto disputarsi soltanto dressage (ieri) e cross country (oggi) -per la belga Lara de Liedekerke-Meier, che si prende il primo e il secondo posto con gli score di 41.30 e 43.00 montando due cavalli diversi: Hooney D’Arville, e Origi. Al terzo posto ottimo risultato per: l’azzurro su Vita Louise DH Z arriva sul gradino più basso delcon il punteggio di 49.80.CCI4*LIn attesa del salto ostacoli, a comandare c’è il britannico Harry Meade, al momento primo con 33.10 punti negativi. Un vantaggio ampissimo il suo, visto il belga Wouter De Cleene e la svizzera Carla Brunner si trovano rispettivamente in seconda e terza piazza con 56.