Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry concede il bis nella Dressage World Cup di ‘s-Hertogenbosch

Dopo la vittoria nel Grand Prix dell’ultima tappa della FEICup 2024-2025, svoltasi a ‘s-la britannicaFryil bis sul campo di gara olandese.Con lo score di 89.705 % infatti, l’amazzone classe 1996 – in sella a Glamourdale – si è aggiudicata anche il contest di Freestyle precedendo ancora una volta, e nello stesso ordine, di ieri sia la connazionale Becky Moody (Jagerbomb – 87.545 %) sia il belga Justin Verboomen (Zonik Plus – 84.160 %).Un concorso da 15 binomi al via, senza nessun italiano a parteciparvi. Giù dal podio le fortissime tedesche Isabell Werth, quarta a 82.415 %, e Bianca Nowag-Aulenbrock, sesta a 78.965 %.La stagione regolare della FEICup 2024-2025 si chiude di fatto così, ora l’attenzione si sposterà sulle Finals di Basilea, in programma a inizio aprilecittà svizzera.