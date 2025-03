Equalize i verbali di Gallo | Pazzali mi chiese informazioni su La Russa e il figlio Mi disse che le chiese uno a cui non si poteva dire di no

Leggi su Open.online

Enrico, presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano e titolare di, «mi ha chiesto» e di effettuare accessi abusivi allo Sdi su «La» e il «di La» e «m’ha detto che gliele aveva chieste (.) ‘una persona a cui non possodi no’». Lo aveva messo a verbale l’ex superpoliziotto Carmine, morto per un malore il 9 marzo, nell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie, come emerge da atti depositati., riassumono i pm, si era chiesto se la richiesta difosse «correlata» alla vicenda di Leonardo Apache dei presunti abusi. E si rifiutò di fare quegli accessi.era finito ai domiciliari lo scorso ottobre – nell’indagine dellazione distrettuale di Milano – con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico.