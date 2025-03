Sport.quotidiano.net - Empoli, si rivede Ismajli. Importante il suo recupero. E mister D’Aversa avverte: "Non faremo passi indietro»

di Simone CioniUna la principale novità rispetto alle ultime uscite in casa, in vista dell’odierna gara all’Olimpico Grande Torino contro i granata (fischio d’inizio alle 20.45).recupera infatti uno degli infortunati, ma a sorpresa non è Anjorin, che pure si era allenato tutta la settimana in gruppo, bensì. Il difensore albanese ha anche ottime chance di partire dall’inizio, così come successo contro la Juventus in Coppa Italia. Sarà da capire semmai il minutaggio che potrà garantire. Ai suoi fianchi dovrebbero agire Goglichidze a destra e Marianucci a sinistra. Ancora out Viti, il cui rientro potrebbe avvenire dopo la sosta a Como. Al contrario il centrocampista inglese non è nemmeno stato convocato. Probabilmente visto anche lo storico del calciatore, che in passato è spesso stato vittima di infortuni muscolari, lo staff medico ha deciso di non rischiarlo in questa gara con la sosta del campionato all’orizzonte, prendendosi così altre due settimane piene di lavoro per averlo in migliori condizioni proprio a Como il prossimo 29 marzo.