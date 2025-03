Lanazione.it - Empoli, l’Orme strappa e invade la frazione di Ponzano. Strade allagate e persone isolate. La situazione in città

Leggi su Lanazione.it

, 15 marzo 2025 – Ladi, una delle zone residenziali più importanti e popolose di, è sott’acqua. Colpa di una falla che si è aperta nel primo pomeriggio di ieri lungo il corso del torrente Orme, un buco generato dalla furia della piena che ha messo letteralmente in ginocchio un intero quartiere. Perché l’acqua, anziché proseguire la sua corsa verso l’Arno, ha improvvisamente deviato per le vie del paese,ndole e allagandole. Il risultato è stato un pomeriggio e una nottata di passione per le migliaia diche vivono nella zona. Viaè diventata un fiume, ma i problemi si sono registrati anche in via Capoquadri e nellelimitrofe, con garage e piani terra completamente invasi dall’acqua e dal fango. La, nella mattinata di oggi 15 marzo, non è ancora del tutto risolta.