Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia parla di Adriana Abascal: “Bisogna andare avanti”

Leggi su Dilei.it

La storia tradiè ormai ufficiale: sono stati visti sempre più spesso insieme, come in occasione del Ballo del Doge a Venezia, uno degli eventi più importanti ed esclusivi della città. Con lei ha ritrovato il sorriso, dopo aver confermato la separazione dalla moglie Clotilde Courau, con cui comunque ha mantenuto un ottimo rapporto. E ora, in un’intervista, ha confermato di essere “molto felice”.didiPerdi, l’ultimo periodo è stato tutt’altro che facile. Un anno duro, per lui, dopo la scomparsa dell’amato padre Vittoriodiil 3 febbraio 2024: ha sostenuto la mamma Marina, e oggi si dice sollevato, perché si è ripresa e può ancora trascorrere del tempo con lei.