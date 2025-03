Lettera43.it - Elon Musk annuncia che Starship partirà per Marte alla fine del 2026

Leggi su Lettera43.it

ha dichiarato che il suo razzo, il più grande e potente del mondo,perdelcon a bordo il robot umanoide Tesla Optimus. Il magnate, fondatore di SpaceX, ha aggiunto che, se andrà tutto bene, gli atterraggi umani potrebbero seguire già nel 2029, anche se il 2031 è più probabile. L’annuncio è avvenuto tramite X.departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN—(@) March 15, 2025Lanciata la missione per recuperare gli astronauti bloccati sulla Stazione spazialeIntanto venerdì 14 marzo, dal Kennedy space center in Florida, è partito il razzo Falcon 9 targato SpaceX per riportare a casa Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti bloccati in orbita da giugno.