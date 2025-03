Elisabetta Piccolotti allibita per il caso Tesla il contropiede da Gramellini | Faccio 40mila km l’anno e sono ecologista

Leggi su Open.online

È «», Ellisabetta. La deputata di Sinistra italiana al centro della saga politico-automobilistica della settimana, quella che ruota attorno a una«di troppo», si sfoga sabato sera nel salotto di Massimo. «Ma possibile che con tutti i problemi del mondo non si parli che della mia auto?», si chiede la deputata di Si e moglie di Nicola Fratoianni. Cui dopo giorni di polemiche «viene il dubbio che ci sia la volontà di sfregiare la sinistra che fa battaglie contro le armi, per i salari e la transizione». A In Altre Parole su La7si annovera volentieri tra coloro che nei giorni scorsisaltati volentieri sul, ma lascia poi modo adi spiegare tutto: «Da quandodiventata parlamentare percorrokmper fare il mio lavoro.