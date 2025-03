Movieplayer.it - Eli Roth fonda una nuova casa di produzione dedicata all'horror

Il regista e produttore ha deciso dire unamedia company che si occuperà soprattutto di produzioni legate al cinema dell'orrore. Eliha deciso di collaborare con Media Capital Technologies perre TheSection, unasocietà che si occuperà di produrre e distribuire filmoriginali. La media company si occuperà non solo di cinema ma anche di televisione, videogiochi, podcast ed eventi dal vivo. A parlare del nuovo progetto nel mondo dello spettacolo ci ha pensato proprio Eli. Ladidi EliIntervistato da The Hollywood Reporter, il regista ha dichiarato:"Ho avuto grande successo in questo settore e tutto ciò che ho fatto in questo ambito ha generato molti profitti per molte .