Ilrestodelcarlino.it - Eleonora da Novafeltria a Bruxelles: "Sono la voce dei parlamentari Ue"

Daper dareaiitaliani e europei, grazie alle sue traduzioni in lingua. La storia dell’interprete e docente,Bernardi, è davvero unica. La 38enne lavora nel settore da oltre 15 anni, ha operato per aziende private, per la Farnesina, nel mondo del calcio internazionale, per molti ministeri e lavora come interprete feeelance anche per il Parlmento Ue. Bernardi ha anche vinto di recente un premio per la migliore tesi dottorale alla Conferenza internazionale degli Istituti universali di traduttori e interpreti, con una ricerca legata ai rischi e ai diritti degli interpreti in zone di conflitto. "Dopo gli studi al liceo linguistico dientrata alla scuola di interpreti a Forlì – racconta – e nel 2011, quando milaureata, ho iniziato a lavorare come interprete sul mercato privato.