Effetto Trump sulla filiera del vino | I clienti Usa non ci tradiranno

"Non si commenta, sembra una boutade". Stenta a crederci, Carlotta Gori direttrice del Consorzio del Chianti Classico, alla minaccia del presidente Usa Donalddi imporre dazi del 200% sui vini europei. "Siamo all’interno di un gioco di scacchi che coinvolge non solo l’agroalimentare ma un qualcosa di più complesso", continua Gori. Che tuttavia sottolinea come "i dazi siano da scongiurare nella maniera più assoluta. Come Chianti Classico siamo molto radicati sul mercato americano che vale il 35% del nostro imbottigliato. È una presenza frutto di anni, non un fatto episodico. Per questo pensiamo che se anche saranno imposti dazi, che non siano quelli paventati, i consumatori statunitensi ci rimarranno fedeli, non ci sostituiranno cioè con altri vini". Lamberto Frescobaldi, cantine nel Chianti Classico e presidente dell’Unione italiana vini (Uiv), spiega che "l’escalation delle guerre commerciali genera situazioni grottesche in cui a perdere sono tutti.