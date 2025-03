Liberoquotidiano.it - Effetto-Serra: a Roma sfilano i salotti dell'irrilevanza politica

Dal sabato fascista siamo arrivati in un amen al sabato serrista (nel senso di Michele). Allora – tragicomicamente – era tutto un trionfo di esercizi ginnici per forgiare la gioventù nazionale; oggi invece basterà una passeggiata elegante, chicchissima, tra i vipponi progressisti e la solita compagnia autoreferenziale. In piazza ci saranno ieri per antonomasia, il collaudatissimo girono “de sinistra” (non si esce dal centro, al massimo Rione Monti). Solo loro, sempre loro, ancora loro. Non ne azzeccano una da trent'anni ma sono strasicuri di stare “dalla parte giusta”. E sul palco invece? Le convocazioni sono state diramate, e il ct Micheleha scelto l'undici di partenza schierato con un classico 4-3-3. In porta c'è Corrado Augias (userà forse come pali i plichi dei contratti ottenuti negli anni a La 7 e a Rai 3).