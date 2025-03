Secoloditalia.it - Effetto Meloni e Rocca: nel Lazio il più alto tasso di occupati di sempre

Chiamatelo: dal combinato disposto tra le politiche del governo e quelle della Regione. Il numero dinelè diventato infatti il piùdi. Un risultato straordinario certificato dal rapporto elaborato dalla Camera di commercio di Roma, secondo i dati Istat del 2024.Glinelsalgono infatti a 2 milioni 415 mila, ben 40 mila in più rispetto al 2023, e addirittura 149 mila in più rispetto al 2021. Un netto miglioramento del mercato del lavoro a Roma e nel, con un forte aumento deglie deldi occupazione. A Roma e provincia il numero die’ stato di 1 milione 842 mila, 23 mila in piu’ rispetto al 2023, e 118 mila in piu’ rispetto al 2021 – si legge nel rapporto. Ildi occupazione nel( tra 15-64 anni) sale al 64 per cento (rispetto al resto d’Italia 62,2 per cento), 0,8 per cento in piu’ rispetto al 2023 e oltre 2 punti in piu’ rispetto al 2022.