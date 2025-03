Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Book Pride 2025

Dal 21 al 23 marzo torna, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente che si terrà presso il Superstudio Maxi di Milano. Durante il weekendBD; J-POPpartecipano alla manifestazione con due imperdibili appuntamenti!Mai come negli ultimi tempi il fumetto ha saputo raccontare – più di altri linguaggi – fragilità e insicurezze del nostro tempo e quest’anno, in linea con il titolo di questa edizione della fiera “Danzare sull’orlo del mondo”, gli autori diBD saranno protagonisti di panel su temi attualissimi.Sabato 22 marzo alle ore 16:30 in Sala Tokyo nell’ambito dell’evento “Fumetti sull’orlo del mondo: Fragili nuvolette” Marco Checchin, vincitore del Lucca Project Contest 2023 con Questi muri, parla della sua opera e di salute mentale in dialogo con Francesca Picozzi (Perché sei qui, Tunuè) e Valeria Locati aka @unapsicologaincitta.