Ilrestodelcarlino.it - "Ecoquartiere a rischio cemento?". Per il Comune l’ipotesi è remota

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che ne sarà dell’San Rocco? La novità degli ultimi giorni sulla colossale area alle porte di Faenza, lungo l’asse di via Ravegnana, è il suo essere stata messa all’asta: la procedura è parte della prassi cui ricorre il tribunale nel momento in cui un’impresa fallisce e i suoi beni entrano nelle disponibilità dell’autorità giudiziaria. "L’asta riguarda 9 lotti dei 13 edificabili facenti parte del progetto dell’San Rocco – segnala Legambiente – che ebbe origine dalla partecipazione deldi Faenza al bando regionale ‘Contratti di quartiere’. Due lotti sono costituiti dai condomini già abitabili per i quali è prevista la messa all’asta di 68 appartamenti e 72 autorimesse; 11 lotti costituiscono l’attuale area non urbanizzata, in stato di completo abbandono. Sette di questi furono oggetto di progetti preliminari ed esecutivi elaborati da diversi studi di progettazione, e poi assegnati con bando pubblico alla società ‘San Rocco Faenza Case’ espressamente costituita nel 2007 per l’edificazione del quartiere.