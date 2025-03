Liberoquotidiano.it - "Ecco come preferirebbe perdere": le clamorose parole di Zverev su Jannik Sinner

Per Alexanderè un momento molto difficile nella sua carriera. Dopo la finale persa agli Australian Open, dove è stato sconfitto senza appello in finale da, il tennista tedesco ha iniziata una tournée sudamericana sulla terra battuta, sua superficie prediletta, che però non ha portato i risultati sperati. Le tappe di Buenos Aires e Rio de Janeiro non hanno visto il suo nome tra i protagonisti, insomma molta delusione. Successivamente, l'uscita di scena ad Acapulco e la prematura eliminazione al primo turno di Indian Wells contro Tallon Griekspoor hanno confermato un periodo di difficoltà. Negli ultimi giorni, ospite di un podcast di Tennis Channel insieme a suo fratello Mischa e al quattro volte vincitore Slam Jim Courier, il tedesco ha parlato proprio di, attuale numero uno del mondo ma fermo fino al prossimo 4 maggio per l'accordo con la Wada sul caso-Clostebol.