Liberoquotidiano.it - "Ecco chi verrà dopo Vladimir Putin al Cremlino": l'ex premier del Belgio terrorizza l'Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dietro a"ci sono decine di altri". Ne è convinto Elio Di Rupo, ex primo ministro del, che intervistato da La Stampa chiarisce come per l'il "problema-Russia" non si possa risolvere semplicemente con la rimozione dello Zar. Il presidente russo, spiega Di Rupo, "è un autocrate che si sogna come lo Zar di un impero russo ritrovato. Se gli si concede una vittoria anche parziale in Ucraina, potrebbe essere tentato di testare la Nato. Non certo attaccando Roma o Bruxelles, ma magari Paesi come Estonia o Lettonia. Potrebbe farlo militarmente o con una guerra ibrida". Insomma, un eventuale accordo morbido su Kiev potrebbe presupporre poi un rilancio sui Baltici. Il problema è che Estonia, Lituania e Lettonia dal 1990 sono nell'Alleanza atlantica e un eventuale attacco implicherebbe una risposta della Nato a Mosca.