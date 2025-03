Ilrestodelcarlino.it - Ecco Astra: battaglia alla crisi abitativa

Nella Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, è stata presentata la nuova associazione ‘-Strategie per l’Abitare Sociale’. L’associazione ‘’ è un nuovo soggetto giuridico che si pone l’obiettivo di rispondere al disagio abitativo, nato dprogettazione condivisa di quindici organizzazioni del Terzo Settore, in collaborazione con gli enti locali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’istituto bancario Intesa Sanpaolo sarà il partner strategico del progetto. ‘’ opererà in sinergia con gli enti territoriali, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di immobili residenziali, offrendo supporto a persone e famiglie in difficoltàche hanno risorse economiche limitate. Sono associati ad ‘’ i seguenti soggetti: Associazione Betania, Fondazione Caritas San Benedetto del Tronto, Centro di Solidarietà Porto d’Ascoli ODV, Kairos ODV, On The Road Cooperativa sociale, Cooperativa Sociale Lella 2001-Onlus, Amore Misericordioso ODV, Associazione Ora et Labora, Associazione PAS-Polo Accoglienza e Solidarietà ODV, Le Querce di Mamre APS, Associazione Io Ascolto, Associazione ARCA, Centro Accoglienza Vita ODV, Centro di Solidarietà dei Monti Sibillini ODV e Centro Famiglia di San Benedetto.