Ilfattoquotidiano.it - “È una persona non facile da capire, ma esiste eccome”: il mistero di Oulare, il picchiatore venuto dalla Libia che non parla con nessuno

Di Morike, guineano che vive a Londra dopo essere stato un po’ di anni a Bologna, non si sa molto nell’ambiente della boxe italiana. Se non che è annunciata la sua presenza sabato 15 marzo a Milano per la riunione della Taf, nella quale è in programma il titolo nazionale dei pesi massimi leggeri tra lui e Jonathan Kogasso. La residenza di, iscritto alla Bolognina Boxe, è ancora in Emilia e il regolamento federale lascia questa possibilità a chi è da almeno 36 mesi tra i professionisti. Per tutto il restoè un oggetto abbastanza misterioso, l’unico pugile assente lo scorso primo marzo alla conferenza stampa a Milano, nonostante il suo sarà il match clou della serata.è rimasto in Inghilterra ad allenarsi nella palestra di Shane McGuigan, figlio del più volte campione del mondo nordirlandese Barry.