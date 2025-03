Ilfattoquotidiano.it - “È saltato dalla finestra, aveva solo le mutande addosso”: papà salva dall’incendio il figlio di 5 mesi mettendoselo nei boxer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si lanciadel palazzo in fiamme con il bambino di 5infilato nei. Così unè riuscito, con una mossa al contempo ingegnosa ed eroica, a mettere in salvo la famigliadivampato nel suo palazzo. Gary Anderson, questo il nome dell’uomo, èdel primo piano con il piccolo Cyrus nelle suein modo da avere le mani libere per gestire meglio la caduta. A quel punto, messo al sicuro il bebè, Gary ha aiutato anche la compagna Amber a saltare giù.Il singolaretaggio si è consumato a Heywood, in Inghilterra, il 13 marzo scorso. I testimoni hanno riferito al Manchester Evening News, come riporta DailyMail, di aver visto un uomo saltare dall’edificio con il bambino infilato nei. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto e l’intera famiglia è stata portata in ospedale per ricevere le cure del caso, anche se fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.