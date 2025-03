Iodonna.it - E poi "Accabadora" a Milano, "Design in villa" in 7 dimore antiche nel Veneto, "Bergamo Jazz 2025" e tanti altri appuntamenti da segnare in agenda

Leggi su Iodonna.it

La galleria Gagosian Roma ospita, fino al 17 maggio, la mostra Richard Avedon. Italian Days. Esposte fotografie scattate per le strade di Roma, della Sicilia e di Venezia, diciotto delle quali della serie Italy (1946–48), presentata qui per la prima volta nella sua interezza. Dal suo primo arrivo a Roma nel 1946 subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando l’Italia era ancora in gran parte inaccessibile ai visitatori, Richard Avedon compì diversi viaggi nel Paese nel corso del decennio successivo. Sissi l’Imperatrice, al Teatro Parenti la sua dirompente attualità X Leggi anche › La mostra “Flora” a Mamiano di Traversetolo e glieventi Sempre nella capitale, Kou Gallery presenta Giganti, la mostra personale di Giulia Di Pasquale, ispirata al racconto del controverso personaggio biblico Enoch, secondo il quale i Giganti sarebbero i sette figli degli angeli ribelli che introdussero la tecnica nel mondo umano.