È morto il tastierista Giampaolo "Pape" Gurioli: ha collaborato con Laura Pausini, Giorgia, Jovanotti e i Lùnapop

Si è spento il 12 marzo, all’età di sessantacinque anni,re di tantissimi cantanti, daai. Suo fratello Enrico ha scritto su Facebook: «Non ce l’ha fatta a reggere l’urto di un balordo aneurisma all’aorta addominale arrivato all’improvviso tre anni fa. Non ce l’ha fatta ieri quando il destino gli ha nuovamente presentato il conto di una esistenza vissuta per la musica. Quella vera, affrontata da professionista, sfidando le leggi del buon senso volute da una esistenza mediocre.non è mai stato un essere banale: ha nascosto nella sua umile vivacità di pianista quell’arroganza vera dell’artista. E non è stato un modesto musico di paese pronto a cercare negli anfratti dei vicoli del borgo natio, effimeri successi. Dopo un suo concerto realizzato per la Presidente della Repubblica di Malta mi disse con orgoglio: “Io non mi considero un musicista ma continuo a sentirmi un orchestrale”.