È già famosa ma non si gira nessuno The Voice Senior la cantante sul palco ma è ‘No’

È l’appuntamento fisso del venerdì di Rai 1: anche il 14 marzo è andato in onda “The“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione. E ormai alla quarta puntata. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, con i coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Le ultime due, per la cronaca, si sono esibite in un duetto emozionante sulle note di Minuetto.Ma andiamo alla gara. Tra i concorrenti che si sono presentati suldelle Blind Auditon anche Barbara. Che però non è un’esordiente nel mondo della musica: Barbara Linzarini, questo il nome completo, ha 60 anni e da tempo canta su palchi e piazze in giro per l’Italia. “Per me la musica è globalizzazione – dice nel video di presentazione ‘Mamababa’ – Non ho barriere, né preconcetti.