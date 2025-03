Thesocialpost.it - Dylan cade dall’ottavo piano e muore: forse voleva farsi un selfie

Leggi su Thesocialpost.it

Una drammatica caduta ha spezzato la vita diTorsello, 28 anni, precipitato ieri mattina da un palazzo nel quartiere Cisterna. Secondo quanto riferito dai familiari, il giovane sarebbe scivolato accidentalmente mentre cercava di realizzare unda una posizione particolarmente rischiosa.L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino, quando alcuni residenti hanno segnalato la caduta di una personadi un edificio. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’era più nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.Amici e conoscenti raccontano cheera solito salire sui tetti per scattare fotografie mozzafiato o per trascorrere del tempo con i suoi cani. Il fratello ha escluso l’ipotesi di un gesto estremo, parlando invece di un tragico incidente legato alla passione del giovane per gli scatti ad alta quota.