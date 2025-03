Lanazione.it - Due milioni per la depurazione. Ecco le zone collegate dall’impianto

Leggi su Lanazione.it

Oltre 2di euro per portare a13 scarichi liberi nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino. Il progetto porta la firma di Nuove Acque. L’avvio dei cantieri è previsto per marzo e si concluderanno entro settembre. gli interventi dovrebbero così portare beneficio all’ambiente, collegando all’impianto didi Pozzo Nuovo gli scarichi dei reflui provenienti dalledi Santa Lucia, Fornace, la Noceta, Via Della Consolazione, via della Casina, Cappuccini. "Questo di Castiglion Fiorentino è un progetto cui teniamo molto", afferma Francesca Menabuoni, amministratore delegato di Nuove Acque. Posiamo quasi 5 chilometri di tubazioni per portare a13 scarichi liberi che fino ad oggi hanno versato i reflui direttamente in ambiente. Un altro passo avanti per la tutela del nostro territorio".