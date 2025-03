Calciomercato.it - Duda regala tre punti pesanti al Verona: Monza-Parma, un pari che non sposta

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Zanetti vince in casa dell’Udinese con una magia su punizione del centrocampista slovacco. All’U-Power Bonny toglie la gioia della vittoria all’undici di NestaSono terminati i due anticipi delle 15 della ventinovesima giornata di Serie A. Vittoria pesante delin casa dell’Udinese. Per la squadra di Zanetti, ora acol Como e cioè a +7 sull’Empoli terz’ultimo, è stato decisivo il super gol su punizione dello slovacco.Udinese-0-1,trea Zanetti (LaPresse) – Calciomercato.itIl successo di Udine ha il sapore della salvezza per gli scaligeri. All’U-Power (Allegri in tribuna), invece, si è conclusa intà la sfida tra i padroni di casa dele ildi Chivu. L’undici di Nesta gioca una buona partita e accarezza la vittoria dopo il vantaggio firmato Izzo, ma a sei dal termine il neo entrato Bonny si inventa da solo un gol che vale l’1-1 finale.