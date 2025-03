Dayitalianews.com - Drammatico incidente nella notte: un’auto con a bordo un giovane si schianta contro un albero e prende fuoco. Niente da fare per il ragazzo. L’incidente intorno alla mezzanotte a Latina

La Mini Cooper delè finitaune ha preso. Indagini in corso per chiarire le cause dell’.Unstradale ha scosso la comunità ditarda serata di venerdì 14 marzo. Unha perso la vita dopo aver perso illlo della sua Mini Cooper lungo strada Litoranea, nei pressi di Borgo Sabotino.L’impatto e l’incendio dell’autoL’è avvenuto poco prima di mezza. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava percorrendo la strada in direzione di via del Lido, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada. Dopo aver impattato violentementeun, l’auto ha preso, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio del conducente.I soccorsi e l’intervento delle autoritàL’rme è stato dato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili dele i Carabinieri.