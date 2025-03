Anteprima24.it - Dramma nel Sannio: uomo si toglie la vita in campagna

Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia ha scosso la comunità di Baselice, in provincia di Benevento. Undi 83 anni è stato ritrovato senzanelle campagne del paese nella serata di oggi, venerdì 14 marzo. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21. I familiari avevano dato l’allarme in mattinata preoccupati per la sua assenza. Secondo le prime informazioni, l’anziano si sarebbe tolto la. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti che hanno effettuato i rilievi del caso e confermato il decesso. Non sono ancora chiare le motivazioni che potrebbero aver spinto l’a compiere il gesto estremo.L'articolonelsilainproviene da Anteprima24.it.