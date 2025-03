Sololaroma.it - Dovbyk spalle al muro, Ranieri chiaro: “Reagisca o ne ho altri 25”

Che la sconfitta rimediata a Bilbao per mano dell’Athletic Club, valsa l’eliminazione dall’Europa League, abbia lasciato un dolore profondo nell’ambiente giallorosso è indubbio, e proprio a tale assunto sembrava riconducibile la conferenza stampa a sorpresa voluta quest’oggi da Claudio, che non aveva mai parlato dopo i giovedì europei. Sul match del San Mames invece è andato piuttosto spedito, ritrattando sul rosso a Hummels, definito ora “forzato” dal tecnico, e ponendo subito la concentrazione sull’imminente sfida al Cagliari.Una chiacchierata coi giornalisti che ha comunque offerto spunti interessanti, come quello riguardante unmesso decisamenteal: “Mi aspetto tanto da lui, deve reagire e far vedere che giocatore è. Credo in lui ma lui deve credere in noi.