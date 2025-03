Anteprima24.it - Doppio Candellone e la Juve Stabia vince: sesto posto in solitaria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiChe il Modena non fosse un cliente facile per la, era intuibile dalla partita che aveva giocato contro la Salernitana: all’Arechi, i canarini, hanno governato il possesso palla per la maggior parte del match. Pagliuca, in conferenza stampa, aveva alzato l’attenzione, perché il Modena non va’ sottovalutato. Il Menti risponde presente, per quest’altra partita decisiva per i playoff: 4190 spettatori, di cui 191 provenienti da Modena. All’inizio del match, un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del prof. Riccardo Agabio.La vittoria dellaarriva in un momento perfetto per la loro classifica, visto il pareggio di Cesena-Spezia, che permette alle vespe di stabilizzarsi alad un punto dagli emiliani ed a pari punti dal Catanzaro che giocherà il derby col Cosenza nel pomeriggio di domani.