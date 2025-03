Reggiotoday.it - Dopo la delusione ci si consola con i dati: oltre 12 mila i sostenitori di Reggio Calabria Capitale della cultura

Leggi su Reggiotoday.it

Nonostante laper non essere riusciti a ottenere il titolo di2027, resta il dato positivo relativo alla partecipazione e al sostegno dei tantissimi reggini e non amanticittà che hanno votato per; la campagna in sostegnocandidatura.