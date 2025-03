Liberoquotidiano.it - Dopo la condanna, Mimmo Lucano rischia grossissimo: tam-tam, cosa gli può accadere

Il 19 febbraio scorsosi era recato in prefettura, a Reggio Calabria, per capire che aria tirasse. Il giorno prima la seconda sezione penale della Corte di Cassazione aveva trasmesso, via Pec, al Comune di Riace di cuidal giugno dell'anno scorso è sindaco perla quarta volta – il dispositivo della sentenza con la quale gli “ermellini” il precedente 12 febbraio avevano respinto il suo ricorso in merito allaa un anno e sei mesi di reclusione per falso in atto pubblico. Una semplice trasmissione a “fini di comunicazione” tra la cancelleria del giudice e l'amministrazione locale dell'ultimo “step” del filone giudiziario superstite a carico di. Quel giorno il “sindaco dei migranti”, l'uomo del “modello Riace”, nonostante ladefinitiva aveva ostentato noncuranza: «Al momento non c'è nulla.