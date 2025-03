Bergamonews.it - Donne in equilibrio tra vita e lavoro, Chiara Moioli: “C’è bisogno di infrastrutture sociali solide”

“È una grande fortuna lavorare in una società dove si investe in crescita interna e dove le idee di tutti sono ben accolte. Dove la delega è considerata un’opportunità, prima che un’esigenza. Ma la fortuna qui non c’entra”. Ha le idee chiare, 40 anni a maggio, laurea in Relazioni Internazionali e master in Marketing e Comunicazione, da molti anni in MULTI, ricoprendo diversi ruoli fino a raggiungere, all’inizio di quest’anno, quello di general manager. ?Più che di fortuna nel caso dile parole giuste sono determinazione, perseveranza, impegno. Al resto ha pensato ‘l’occasione’ – per dirla con Macchiavelli – che l’azienda le ha offerto, e che lei ha saputo cogliere al volo.entra in MULTI – già Multiconsult, società bergamasca specializzata in pianificazione strategica, sviluppo di mercato e internazionalizzazione, comunicazione, organizzazione e risorse umane – come business developer per poi occuparsi di marketing territoriale, risorse umane e supporto alla direzione.