Donnarumma torna in Italia? Annuncio importante sul suo futuro

Si parla sempre più spesso di un ritorno diin Serie A. Cosa sta succedendo davvero? Unchiarisce le intenzioni del portiereinsul suoNon è la prima volta. Non sarà nemmeno l’ultima. Quando arriva il momento in cui qualcuno deve metterci la faccia, meglio ancora le mani, Gianluigisi fa trovare lì, pronto. È successo qualche giorno fa, in una di quelle partite che segnano la stagione di una squadra. Paris Saint-Germain contro Liverpool. Andata ottavi di finale di Champions League. Una sfida da dentro o fuori, se non altro per l’aria che si respirava al Parco dei Principi.ha detto la sua. Ha chiuso la porta come solo lui sa fare. Ai rigori, certo. Ma non solo. Parate d’istinto, respinte di forza, sicurezza da leader.