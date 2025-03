Lettera43.it - Donna strangolata a Chignolo Po, il compagno ha confessato: «Sono stato io»

Ildi Sabrina Baldini Paleni, latrovata morta venerdì 14 marzo 2025 nella sua villetta diPo, in provincia di Pavia, hadi aver ucciso la convivente dopo un litigio. Dopo essere inizialmente fuggito, Franco Pettineo, fratello dell’ex marito di lei, èrintracciato dai carabinieri a Pandino, nel Cremonese, e ha ammesso di aver strangolato lagiovedì notte. L’allarme eralanciato dalla figlia di Sabrina, preoccupata perché non rispondeva al telefono e non si era presentata a lavoro. La procura di Cremona chiederà la convalida del fermo per omicidio aggravato dalla relazione personale. L’udienza davanti al gip è prevista per lunedì.L’omicidio dopo un litigio per motivi familiariSecondo quanto ricostruito, il delitto sarebbecommesso dopo una lite legata a questioni familiari.