Donald Trump | Ucciso il leader dell’Isis in Iraq È la pace attraverso la forza!

«Oggi ilfuggitivoinè stato. È stato braccato senza sosta dai nostri intrepidi combattenti. La sua miserabile vita è stata interrotta, insieme a un altro membro, in coordinamento con il governo iracheno e il governo regionale curdo.la!”. Così, in un post su Truth, il presidente Usaannuncia l’uccisione di Abdallah Makki Muslih al-Rufay. Ildello Stato Islamico è morto venerdì 14 marzo. Il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani ha dichiarato che al-Rufayi era «uno dei terroristi più pericolosi ine nel mondo».Chi era al-RufayIl terrorista era noto anche come Abu Khadija. È statodalle forze di sicurezza irachene con il sostegno della coalizione guidata dagli Usa. Per anni lo Stato Islamico ha imposto un rigido governo islamista a milioni di abitanti di Siria ee sta tentando di rilanciarsi in Medio Oriente, in Occidente e in Asia.