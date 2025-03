Ilrestodelcarlino.it - "Docenti a casa, gli altri al lavoro. Scelta sbagliata"

Davanti all’ennesima serrata da alluvione delle scuole, la reazione di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola è compatta: istituzione di un tavolo per redigere un protocollo condiviso sulla gestione delle emergenze e no a una chiusura parziale delle scuole con i; dade e segretarie a scuola. Perché questo implica la proclamata sospensione dell’attività didattica da parte del Comune. Attacca Serafino Veltri (Uil Scuola): "La chiusura? È la solita assurda e sconcertante decisione del Comune. Questa decisione denota una mancanza di esperienza o di conoscenza delaltrui. Ad assumerla sono sempre persone che di scuola e di personale scolastico non ne capiscono nulla: non esiste personale di serie A e di serie B, tutti fanno parte della comunità educante". Per Claudio Guido Longo (Cisl Scuola): "Condividiamo nel merito, ma non nel metodo la decisione assunta: si è persa un’occasione per coinvolgere tutte le componenti della scuola per arrivare ad una soluzione condivisa e non frettolosa che può danneggiare lavoratori, studenti e famiglie".