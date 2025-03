Ilfattoquotidiano.it - Disturbi alimentari, oltre 3 milioni di casi in Italia. I medici: “Preoccupati dai pazienti sempre più giovani”. Cos’è l’Arfid e perché colpisce i bambini anche di 6-7 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cibo come simbolo di un malessere personale dalle cause nonnote e che sfocia in atteggiamenti che mettono pericolosamente a rischio la salute. Sono idel comportamento alimentare (Dca o più recentementedella nutrizione e dell’Alimentazione – Dna). Parliamo di anoressia, bulimia, il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating), ortoressia. Sono in forte aumento e colpisconopiùe adolescenti. Il 15 marzo si celebra la settimana Lilla dedicata alla sensibilizzazione su questi temi.Le cifre del fenomenoDal duemila a oggi, il numero di persone coninè passato da 300mila a, e potrebbe essere persino sottostimato. “Preoccupa in particolare l’abbassamento dell’età di esordio: il 30% delle persone colpite ha meno di 14, condiagnosticati già tra gli 8 e i 10