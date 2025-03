Ilrestodelcarlino.it - Disabilità, è protesta. Le famiglie: "Ora i fondi"

Tensione ancora altissima sulla questione dei posti per lagravissima da convenzionare in una struttura di zona: dopo le dichiarazioni di Daniel Matricardi, rilasciate su queste pagine in qualità di presidente della conferenza dei sindaci, letornano alla carica e ieri mattina, in sala consiliare, hanno annunciato che in futuro la questione verrà posta all’attenzione del consiglio regionale, probabilmente sottoforma di interrogazione. A farsi portavoce dei genitori è stato, ancora una volta, Alessandro Tentella: "Dopo l’ultima manifestazione – ha detto - durante la seduta del consiglio comunale di San Benedetto e in mancanza, ancora una volta, di impegni concreti, abbiamo inviato una lettera, un appello ai consiglieri regionali della nostra provincia Assenti, Acciarri e Casini, agli assessori regionali Saltamartini e Antonini perché si facciano interpreti dei nostri bisogni e far sì che la giunta regionale proceda con lo stanziamento delle risorse al fine di poter convenzionare i dieci posti di residenzialità per disabili gravi disponibili presso la struttura Biancazzurro".