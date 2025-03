Calciomercato.it - DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudettoAltra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra diora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tradi domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a.Antonioin conferenza (Screenshot da Youtube)Alla vigilia della sfida del ‘Penzo’, le parole del tecnico salentino in conferenza stampa:Sugli infortunati. “Mazzocchi e Anguissa convocati, Neres lo rivedremo dopo la sosta”.Ilfa bene con le big. “Tutte le partite nascondono insidie, guardiamo l’ultima partita-Monza, niente è scontato.