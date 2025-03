Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Torino-Empoli 0-0: Vlasic impegna Silvestri LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande’ tra i granata di Vanoli e gli azzurri di D’Aversa in tempo realeIlriceve l’nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per le 29esima giornata del campionato diA, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 13 punti in favore dei piemontesi che saràdall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.Vanoli e D’Aversa, allenatori died(LaPresse) – Calciomercato.itIl pareggio di sabato scorso contro il Parma ha interrotto ladi due vittorie consecutive e ora i granata di Paolo Vanoli hanno ancora poco da chiedere a questa stagione. A quota 35 punti, l’aritmetica salvezza è ormai ad un passo, mentre le posizioni che valgono le coppe europee sembrano troppo distanti.