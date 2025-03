Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Spezia, Mignani sceglie Piacentini e un attacco 'leggero'. Fuori causa Klinsmann

Leggi su Cesenatoday.it

Punti pesanti in palio al Manuzzi, per la promozionee per agguantare i playoff. Non mancano le sorprese nell'undici iniziale varato daper. In primis"per una contusione alla mano durante la rifinitura". Tra i pali quindi Pisseri, in difesa con.