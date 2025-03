Inter-news.it - Dinamo Zagabria, ampia vittoria in campionato: Sucic a pieno regime!

Leggi su Inter-news.it

Altraper ladi Luka. Il giovane centrocampista che l’Inter aspetta di accogliere gioca per 90? nella gara termina 3-0 contro la Lokomotiva.IN CAMPO DAL 1? – Torna in campo la, e con essa anche Luka. La squadra del centrocampista croato, che approderà all’Inter nel corso dell’estate, ha sfidato la Lokomotiva, ottenendo un’altrain HNL. La sfida delcroato, infatti, ha visto gli uomini di Fabio Cannavaro ottenere un ampio successo, di 3-0, davanti ai propri tifosi. Il primo gol, che ha sbloccato il match di quest’oggi, è arrivato al 14? dalla conclusione di Theophile-Catherine, su assist di Stojkovic. Poi quest’ultimo ha raddoppiato al 34?, sfruttando l’assist di Pjaca.-Lokomotiva3-0IL FINALE – Al 61? laha messo in cassaforte il risultato col tris ad opera di Kanga.