Dilettanti | le partite e gli arbitri del weekend Trodica caccia al punto che vale la promozione

Nel fine settimana si torna in campo, fischio d’inizio alle 15. Eccoe classifiche dall’Eccellenza alla Prima categoria. Sono in programma gare molto importanti per i diversi obiettivi, ilha la possibilità di vincere il campionato die salire così in. Eccellenza. Ledell’11ª giornata di ritorno. Oggi. Fano-Osimana (ore 14.30, a Fermignano): Tavani di Jesi. Domani. Monturano-Chiesanuova: Pigliacampo di Pesaro; Atletico Mariner-Tolentino: Denti di Pesaro; K Sport Montecchio Gallo-Matelica: Malascorta di Jesi; Maceratese-Portuali Dorica: Uncini di Jesi; Montegranaro-Montefano: Tarli di Ascoli; Sangiustese-Urbino: Rotondo di Frattamaggiore; Urbania-Fabriano Cerreto: Alfonsi di San Benedetto. Classifica. Maceratese, K Sport Montecchio Gallo 55, Chiesanuova 49; Tolentino 46; Urbino 41; Montegranaro, Sangiustese 39; Osimana 38; Urbania 37; Matelica 34; Montefano 33; Fabriano Cerreto 29; Atletico Mariner 19; Monturano, Portuali Dorica 18; Fano (-3) 0.