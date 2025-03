Lanazione.it - Diga, collaudi e possibile piena. Stato d’allerta a Città di Castello

Leggi su Lanazione.it

Anche a seguito delle abbondanti piogge che hanno caratterizzato questi giorni le operazioni di collaudo delladi Montedoglio stanno procedendo velocemente con la tracimazione dellaavvenuta nelle scorse ore che ha naturalmente coinciso col completo livello di riempimento. Giovedì 13 marzo l’acqua è infatti arrivata alla quota massima prevista di 393,60 metri sul livello del mare, pari a oltre 140 milioni di metri cubi, cioè il livello di sfioro. I video e le foto della ‘tracimazione’ diramate via social hanno restituito le immagini inedite del bacino idrico nella sua massima estensione, condizione sine qua non per completare l’iter di collaudo tecnico funzionale dopo le opere di ricostruzione seguite al crollo del 2010. Le operazioni in corso nell’invaso e i conseguenti rilasci di acqua comunicati ieri mattina dall’Eaut (Ente Acque Umbre Toscane) hanno indotto l’amministrazione comunale didia diramare un’informativa rivolta alla cittadinanza, anche a seguito dell’allerta meteo diffusa dalla Regione.