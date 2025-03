Lapresse.it - Difesa Ue, Roma: in centinaia in piazza Barberini per manifestare contro il riarmo

Diversedi manifestanti si sono radunate inper protestareil piano didell’Unione Europea. Ai piedi della fontana del Tritone svettano bandiere della Pace, di Potere al Popolo, del Partito Comunista. Un altro folto gruppo di persone sta invece risalendo da via del Tritone, scandendo sloganla guerra eil piano di. “Basta spese militari. Casa, scuole e ospedali”, urlano i manifestanti che in testa al corteo hanno uno striscione con scritto “Non un euro per la loro guerra” e i volti dei leader europei. Tra gli aderenti alla protesta, oltre Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, anche Movimento Migranti e Rifugiati, Movimento per il diritto all’abitare –, Centro Internazionale Crocevia Donne De Borgata PCI, ARCIe Partito della Rifondazione Comunista.